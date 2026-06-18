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Братя Коен ще бъдат почетени с френската кинонаграда „Люмиер"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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братя коен бъдат почетени френската кинонаграда bdquoлюмиер
Снимка: БГНЕС
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„Фарго", „Големият Лебовски", „Няма място за старите кучета" - съчетанието от черен хумор, граничещ с абсурда, и напрежение, което характеризира творчеството на американските режисьори Джоел и Итън Коен, ще донесе на двамата братя почетната награда „Люмиер" във Франция, предаде АФП. Като едни от най-забележителните режисьори на своето поколение и вече многократно отличавани в света на киното - с четири награди „Оскар" за „Няма място за старите кучета", един за „Фарго" и „Златна палма" в Кан за „Бартън Финк", братята Коен ще получат наградата на 18-ия фестивал „Люмиер" в Лион, който ще се проведе от 10 до 18 октомври, обявиха организаторите на събитието, посветено на класическото кино.

Учредена от генералния директор на Института „Люмиер" Тиери Фремо, който е и директор на кинофестивала в Кан, наградата „Люмиер" всяка година отличава личност "за цялостното й творчество и връзката й с историята на киното". В Лион - люлката на седмото изкуство с изобретяването на кинематографа от братята Луи и Огюст Люмиер през 1895 г., Джоел и Итън Коен ще се наредят до предишни носители на почетния приз, сред които Милош Форман, Кен Лоуч, Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола, Клинт Истууд, Педро Алмодовар, Уон Карвай, Куентин Тарантино, Тим Бъртън, Катрин Деньов, Изабел Юпер, братя Дарден и други.

Миналата година с наградата „Люмиер" беше почетен режисьорът Майкъл Ман.

„Подобно на Куентин Тарантино и Тим Бъртън, те са рок звездите на своето изкуство, паметници на популярната култура, чиито филми предизвикаха незабравима сензация. Прилагателното „култов" сякаш е измислено специално за тях", се посочва в изявлението, направено от Института "Люмиер" и цитирано от АФП.

За да пресъздадат често ексцентрични герои или най-абсурдни ситуации в жанрове, толкова различни като криминалния филм, чистата комедия, уестърна или трилъра, братя Коен са разчитали на „верни актьори" - Франсис Макдорманд, Джордж Клуни, Скарлет Йохансон, Джеф Бриджис, Били Боб Торнтън, Джон Туртуро, Стив Бушеми, Джош Бролин, Тилда Суинтън.

#Люмиер #френска кинонаграда #почетени #братя Коен

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