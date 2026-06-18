Бразилия без Неймар и срещу Хаити на Мондиал 2026

Бразилският национален отбор няма да може да разчита на Неймар и за втория си мач от груповата фаза на Световното първенство. Нападателят няма да пътува с тима за двубоя срещу Хаити във Филаделфия, тъй като продължава възстановяването си от травма в прасеца.

От Бразилската футболна асоциация потвърдиха, че 34-годишният футболист ще остане в Ню Джърси, където ще премине заключителния етап от рехабилитацията си.

"Той ще остане в Ню Джърси, за да се възползва максимално от последния етап от възстановяването си, използвайки отличните съоръжения в хотел The Ridge и тренировъчния център Columbia Park“, се казва в официалното съобщение на федерацията.

Отсъствието на Неймар е пореден удар за селекционера Карло Анчелоти, който очаква завръщането на своята звезда в по-късен етап от турнира. Бразилия стартира участието си на Мондиал 2026 с равенство и ще търси първи успех срещу Хаити.