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Бразилия без Неймар и срещу Хаити на Мондиал 2026

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Спорт
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Звездата на „селесао“ остава в Ню Джърси, за да продължи възстановяването си от контузия в прасеца

Бразилия без Неймар и срещу Хаити на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Бразилският национален отбор няма да може да разчита на Неймар и за втория си мач от груповата фаза на Световното първенство. Нападателят няма да пътува с тима за двубоя срещу Хаити във Филаделфия, тъй като продължава възстановяването си от травма в прасеца.

От Бразилската футболна асоциация потвърдиха, че 34-годишният футболист ще остане в Ню Джърси, където ще премине заключителния етап от рехабилитацията си.

"Той ще остане в Ню Джърси, за да се възползва максимално от последния етап от възстановяването си, използвайки отличните съоръжения в хотел The Ridge и тренировъчния център Columbia Park“, се казва в официалното съобщение на федерацията.

Отсъствието на Неймар е пореден удар за селекционера Карло Анчелоти, който очаква завръщането на своята звезда в по-късен етап от турнира. Бразилия стартира участието си на Мондиал 2026 с равенство и ще търси първи успех срещу Хаити.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Бразилия по футбол #Неймар

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