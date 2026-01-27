БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Бразилия иска да приеме Световното клубно първенство през 2029 година

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
ФИФА все още не е открила официалната процедура за избор на домакин.

Джани Инфантино и Роналдо
Снимка: БТА
Бразилия ще подаде кандидатура за домакинство на Световното клубно първенство по футбол през 2029 година, обяви президентът на Футболната конфедерация на страната Самир Шауд след среща между държавния глава Луис Инасио Лула да Силва и президента на ФИФА Джани Инфантино.

Разговорите са се състояли в двореца „Планалто“, като в тях са участвали още спортният министър Андре Фуфуча и селекционерът на националния отбор Карло Анчелоти.

„Бразилия разполага с нужния капацитет да приеме подобно събитие. Предстоят още дискусии, но решението за кандидатура през 2029 година е взето“, заяви Шауд пред „Агенсия Бразил“.

ФИФА все още не е открила официалната процедура за избор на домакин. Първото разширено издание на турнира се проведе миналото лято в САЩ и беше спечелено от Челси, като се очаква интерес към следващото издание да проявят още Испания, Мароко и Катар.

Посещението на Инфантино в Бразилия съвпадна и с представянето на официалната визия на Световното първенство за жени през 2027 година, което страната ще приеме за първи път.

#Световно клубно първенство по футбол

