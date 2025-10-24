БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Брифинг след съвещанието при премиера след санкциите на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Снимка: Министерски съвет
Министър-председателят Росен Желязков свика работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера беше докладвана пълната информация по темата и бяха набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

След съвещанието се провежда брифинг.

"Към момента правителството има ясен план за действие. Аз като ресорен министър ще задействам този план, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои от няколко фази. Първата фаза е свързана с проверка и мониторинг, където съвместно с Агенцията за съхраняване на временните запаси ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, която ще ни позволи въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретния план", каза енергийния министър Жечо Станков.

