Бронз за Лидия Ненчева от сериите Гран при по спортна стрелба в Шимкент

Лидия Ненчева спечели бронзов медал на 25 метра пистолет на турнира по спортна стрелба от сериите Гран при в Шимкент (Казахстан).

Ненчева стигна до бронза с резултат от 579 точки в надпреварата, включена в официалния календар на Международната федерация по спортна стрелба

В същата дисциплина Адиел Дунева постигна резултат от 563 точки и се нареди на 11-о място, а победителка стана Сю И Те от Сингапур.

"Браво, Лидия! Поздравления за отличното представяне и заслужения медал! Пожелаваме ти още много успехи и силни резултати в следващите стартове", написаха от Българския стрелкови съюз в социалната платформа Фейсбук.