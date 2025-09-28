БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Бронзов медал за Еди Пенев на финала на прескок на Световната купа в Унгария

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Това е второ медал за България от надпреварата, след като вчера Кевин Пенев взе сребро на финала на земя.

Еди Пенев
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Българският гимнастик Еди Пенев спечели бронзов медал на финала на прескок на Световната купа в Сомбатхей (Унгария).

Националът получи оценка от 13.750 точки (14.000 за първи прескок и 13.500 за втори).

Шампион с резултат от 13.850 точки (14.300 и 13.400, плюс бонус от една десета) стана представителят на Кипър Неофитус Кирияку.

Това е второ медал за България от надпреварата, след като вчера брат му Кевин Пенев взе сребро на финала на земя.

На прескок двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева завърши пета на финала на коронния си уред.

#Световната купа по спортна гимнастика #Еди Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
3
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
6
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Още

Мартин Атанасов: Ние сме семейство и се забавляваме на игрището
Мартин Атанасов: Ние сме семейство и се забавляваме на игрището
Мариян Михалев е финалист на Световната купа по скокове на батут във Варна Мариян Михалев е финалист на Световната купа по скокове на батут във Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Мариян Михалев с място на полуфиналите на Световната купа по скокове на батут Мариян Михалев с място на полуфиналите на Световната купа по скокове на батут
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 27.09.2025 г., 20:50 ч.
Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Самобор Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Самобор
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“ Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ