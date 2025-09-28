Бронзов медал за Еди Пенев на финала на прескок на Световната купа в Унгария

Българският гимнастик Еди Пенев спечели бронзов медал на финала на прескок на Световната купа в Сомбатхей (Унгария).

Националът получи оценка от 13.750 точки (14.000 за първи прескок и 13.500 за втори).

Шампион с резултат от 13.850 точки (14.300 и 13.400, плюс бонус от една десета) стана представителят на Кипър Неофитус Кирияку.

Това е второ медал за България от надпреварата, след като вчера брат му Кевин Пенев взе сребро на финала на земя.

На прескок двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева завърши пета на финала на коронния си уред.