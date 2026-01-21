Бруклин Бекъм обвинява родителите си, че саботират брака му

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бруклин Пелц Бекъм, синът на Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, обяви публично, че не иска повече да общува с родителите си. Той ги обвинява, че се опитват да разрушат брака му със съпругата му Никола Пелц Бекъм, за която се ожени през 2022 г.

В дълъг пост в социалните мрежи 26-годишният Бруклин твърди, че родителите му са се държали враждебно към Никола още преди сватбата и че това продължава и до днес. По думите му той за първи път в живота си се защитава и отказва да се помири със семейството си.

Бруклин разказва, че майка му е отменила в последния момент роклята за Никола, която е трябвало да бъде създадена от Виктория Бекъм. Това принудило Никола спешно да търси друга рокля. Той твърди още, че съпругата му не е била поканена на 50-ия рожден ден на баща му и че към нея често е било проявявано неуважение.

Според Бруклин родителите му поставят „марката Бекъм“, публичния имидж и спонсорствата над семейството. Той казва, че дълго време е мълчал, но е решил да говори, защото родителите му и техният екип продължавали да контролират информацията за семейството в медиите.

Дейвид Бекъм не коментира директно обвиненията, но заяви, че социалните мрежи могат да бъдат както полезни, така и опасни, и че децата трябва да имат право да правят грешки, за да се учат от тях.

