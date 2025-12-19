БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство

"БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство
От "БСП - Обединена левица" излязоха с декларация срещу конституционните промени, които са гласувани на 20 декември, точно преди две години.

Наталия Киселова, депутат от ПГ на "БСП - Обединена левица": "Конституционните промени следва да са израз на консенсус, какъвто не се потърси през 2023 г. Трите парламентарни групи тогава - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, наложиха волята си и след две конституционни дела сме свидетели на призиви за смяна на модела. И онези, които променихте Конституцията през 2023 г., днес се натрапвате като морални съдници. "БСП - Обединена левица" е за запазване на парламентарната форма на управление. За възстановяване на правомощията на президента самостоятелно да формира служебно правителство, да няма двойни граждани в българския парламент и правителство".

