Буферен паркинг и хъб в подножието на Витоша? СО с нова концепция

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Буферен паркинг и хъб в подножието на Витоша? СО с нова концепция
Снимка: Столична община
Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В съобщението се посочва, че СО продължава работата по инициативата за по-достъпна и устойчива Витоша. В търсене на трайно решение тя предлага концепция за многоетажен подземен буферен паркинг, чийто покрив представлява парково пространство в района на улица „Акад. Сандерс“ в кв. „Драгалевци“. Проектът предвижда подземен паркинг за над 350 автомобила с възможност за поетапно изграждане.

В плана още са включени ⁠зелено обществено пространство върху площадка за парапланеризъм, която ще предложи възможност за приземяване на любителите на този спорт, както и ин⁠фраструктура за устойчива мобилност – паркинг за велосипеди, електрозарядни станции и пешеходни връзки.

"Проучваме възможността за преместване на първа спирка на Драгалевски лифт на това място и директна връзка между паркинга и станцията", отбелязват от СО

Предстои да се премине към следващите стъпки за реализацията на проекта - завършване на регулационния план, изготвяне на транспортна схема и провеждане на архитектурен конкурс.

"Този проект е част от нашата голяма кауза - да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони", коментира кметът на София Васил Терзиев.


