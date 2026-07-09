Бургаският държавен университет открива филиал за обучение на медицински сестри в Добрич

Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ открива филиал в Добрич за обучение на медицински сестри. Решението беше одобрено днес на заседание на Министерския съвет след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето училище.

Във филиала ще се обучават общо 60 студенти в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление „Здравни грижи“. Преподавателският състав ще бъде осигурен от Бургаския държавен университет и ще бъде допълван с кадри от региона.

Откриването му е важна стъпка към осигуряване на повече здравни специалисти и подобряване на достъпа на хората от региона до качествени медицински услуги и е в резултат на доброто междуинституционално сътрудничество на местно и на национално ниво. Положително становище за увеличаване броя на студентите в специалност „Медицинска сестра“ даде Министерство на здравеопазването, а обучението ще се осъществява в аудитории, зали и специализирани кабинети, предоставени на университета база от община Добрич, както от акредитирано лечебно заведение и медико-социални структури на територията на гр. Добрич.

Ръководството на Бургаския държавен университет предвижда пълен достъп на студентите и преподавателския състав от филиала в Добрич до материално-техническите и информационни ресурси на висшето училище.