БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Екипаж на военно въздушните сили участва в спасителна...
Чете се за: 01:40 мин.
Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на...
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се...
Чете се за: 05:45 мин.
Директорът на полицията в Пловдив: Задържани са 18 души,...
Чете се за: 06:30 мин.
Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде...
Чете се за: 15:17 мин.
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бурята "Лала" се превърна в ураган и приближава към Хаваите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Запази
бурята лала превърна ураган приближава хавайските острови
Снимка: БТА
Слушай новината

Тропическата буря "Лала" се превърна в ураган от първа категория, докато се приближава към Хавай, съобщиха американските метеорологични служби, цитирани от Ройтерс.

Максималната постоянна скорост на вятъра е достигнала 120 км/ч, съобщи Националният център за ураганите на САЩ. По-рано наблюдателен пункт близо до Саут Пойнт е регистрирал постоянен вятър със скорост 66 км/ч и пориви до 102 км/ч.

Ураганът носи силни пориви на вятъра и проливни валежи при приближаването си към Хавай. Националната метеорологична служба предупреди и за опасно високи вълни и риск от локални наводнения.

Заради влошаващите се метеорологични условия властите започнаха да ограничават въздушния и морския транспорт. Министерството на транспорта на Хавай съобщи, че международното летище в Хило е затворено, а международното летище "Елисън Онизука Кона" в Кеахоле ще преустанови работа в 14:00 часа местно време.

Затворени са и търговските пристанища на остров Хавай, както и в окръзите Мауи и Кауаи. Ако навлезе над сушата, това би бил първият ураган над Хавайските острови от 155 години.

Метеоролозите предупреждават, че бурята така или иначе ще донесе проливни дъждове, които може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е възможно да разпалят горски пожари.

Според наличните данни над Големия остров през 1871 г. е преминал ураган от трета категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън.

#Хаваите #ураган #буря

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
4
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
5
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
6
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...

Най-четени

На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
1
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по художествена...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
6
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"

Още от: Латинска Америка

Ел Ниньо прогони ята от редки южноамерикански морски птици към Панама
Ел Ниньо прогони ята от редки южноамерикански морски птици към Панама
Ураган заплашва Хавайските острови за първи път от 155 години Ураган заплашва Хавайските острови за първи път от 155 години
Чете се за: 01:00 мин.
Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро
Чете се за: 02:20 мин.
Жертвите на земетресението в Колумбия вече са 265 Жертвите на земетресението в Колумбия вече са 265
Чете се за: 01:52 мин.
Тридневен траур в Колумбия в памет на жертвите на силния трус Тридневен траур в Колумбия в памет на жертвите на силния трус
Чете се за: 00:37 мин.
Расте броят на жертвите и се издирват още оцелели след труса в Колумбия Расте броят на жертвите и се издирват още оцелели след труса в Колумбия
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Санкционират шофьор, паркирал автомобила си на дюните край Китен Санкционират шофьор, паркирал автомобила си на дюните край Китен
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Екипаж на военно въздушните сили участва в спасителна акция в Рила Екипаж на военно въздушните сили участва в спасителна акция в Рила
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите през седмицата Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите през седмицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на финала на...
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ