Ураган заплашва Хавайските острови за първи път от 155 години

Хавайските острови може да бъдат връхлетени от ураган за първи път от 1871 г., предаде Асошиейтед прес.

Тропическата буря "Лала" набира сила и според американския Национален център за наблюдение на ураганите ще се превърне в ураган, преди да доближи Хаваите рано тази сутрин. Ако навлезе над сушата, това би бил първият ураган над Хавайските острови от 155 години.

Метеоролозите предупреждават, че бурята така или иначе ще донесе проливни дъждове, които може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които е възможно да разпалят горски пожари. Според данните над Големия остров през 1871 г. е преминал ураган от трета категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън.