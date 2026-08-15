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ЗАПАЗЕНИ

Ел Ниньо прогони ята от редки южноамерикански морски птици към Панама

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:22 мин.
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Ята от морски птици, които обитават студените и богати на хранителни вещества води край Перу и Чили, се появяват далеч извън обичайния си ареал в Панамския залив, съобщи Ройтерс. Причината е силното проявление на климатичния феномен Ел Ниньо, което затопля източната част на Тихия океан и нарушава морските хранителни запаси.

Птиците пристигат на големи ята, след като затоплянето на водите прогони риби като аншоа и сардини далеч от традиционните им местообитания. Това принуждава морските птици да изминават огромни разстояния в търсене на прехрана. Според изследователите това явление показва уязвимостта на морските екосистеми към промените в температурата на водата и наличността на храна, както и колко бързо животинските видове трябва да се адаптират към промените.

Феноменът Ел Ниньо, който се изразява в периодично затопляне на повърхностните води на Тихия океан, преобръща глобалните климатични модели и обикновено носи екстремни горещини. От Световната метеорологична организация вече предупредиха, че от началото на този месец се очаква мощното му засилване.

Въпреки че гледката на южноамерикански морски птици, кръжащи над град Панама, е рядко явление за любителите орнитолози, изследователите я приемат като ранен знак за това как затоплянето на океана може да се отрази на цялата хранителна верига, отбелязва Ройтерс.

Според учените Панама вече е в хватката на необичайни климатични условия, свързани с настъпващия феномен Ел Ниньо. Те все още изследват как затоплянето на климата се отразява на самото климатично явление. Ако условията в океана се върнат към нормалното си състояние, редките морски птици, които сега се събират по тихоокеанското крайбрежие на Панама, може да изчезнат толкова внезапно, колкото са и пристигнали, е заклчеението на изследователите, цитирани от Ройтерс.

#Перу #Чили #птици #Ел Ниньо

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