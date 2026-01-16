Цеко Минев и Стойчо Баненски откриха Световната купа по сноуборд в Банско

Председателят на Българска федерация ски Цеко Минев и кметът на Банско Стойчо Баненски дадоха старт на Световната купа по сноуборд, която ще се проведе за поредна година в зимния курорт.

"Добре дошли. Тези два дни целият свят е сноуборд. Не сме за пръв път домакини, тук всички могат да се чувстват като у дома си. Важно е състезателите да нямат проблеми. Пожелавам успех на всички", сподели Минев.

Водещ на церемонията по откриването беше гласът на Световната купа - Момчил Манчев.

"Радвам се, че Банско за пореден път е домът на зимните спортове. Благодарим за тази привилегия. Пожелавам успех на всички и най-вече на българските състезатели, които за пореден път да докажат, че са част от най-добрите в света", допълни Баненски .

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев пък изпрати специално писмо. В него се казва, че за него е чест да приветства Банско, който за пореден път ще приеме стартове от Световната купа по сноуборд, което е изключителен успех за страната, и пожела успех на организаторите.

Всички най-големи звезди в паралелните дисциплини на сноуборда са заявили участие този уикенд – актуалният олимпийски шампион Бенямин Карл (Австрия), както и трима от последните победители за Световната купа в Банско през 2025 г. – Андреас Промегер (Австрия), Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) и Цубаки Мики (Япония). Общо заявки за участие са подали 127 сноубордисти от 20 нации.

България ще бъде представена с най-добрите си състезатели, начело с Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк, Малена Замфирова, Петър Гергьовски и Кристиан Георгиев. Общо – 6 мъже и 7 жени.

Предстоящите стартове ще бъдат последните преди Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026. Съответно ще се раздават и последните квоти. Финалната ранглиста ще бъде обявена на 19 януари.

Кръшняк, Радослав Янков, Тервел Замфиров и сестра му Малена са сигурни за Игрите. Шанс да попадне в отбора има Петър Гергьовски, който спечели паралелния гигантски слалом за Европейската купа във Фолгария (Италия) преди няколко седмици.

В Банско на 20 и 21 януари ще се проведат и състезания по паралелен гигантски слалом за мъже и жени от Европейската купа по сноуборд 2026, отново организирани от Българската федерация по ски.