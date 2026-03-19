БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Чете се за: 03:52 мин.
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вижте 27 световни шампиони в ефира на БНТ 3

Евгени Николов от Евгени Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази

Спортно-развлекателният канал на БНТ ще излъчва световното първенство по лека атлетика в зала

Слушай новината

Най-голямото световно атлетическо събитие за 2026 година ще се проведе от петък до неделя в полския град Торун. Първенството на планетата в зала ще бъде излъчено пряко по БНТ 3, като ще може да го видите и в стрийм на сайта bntnews.bg/sport.

Спортно-развлекателният канал на БНТ ще предложи на зрителите си на живо почти всички състезания, сред тях финалите във всички 27 дисциплини, както и българското участие.

Петима са нашите атлети, които стартират в „Куявско-Поморска арена“ в полския град.

С особен интерес се очаква една от най-конкурентните дисциплини на шампионата – скока на дължина. Шестима от участниците през сезона преодоляха границата от 8.20 м, като начело на световната ранглиста е Божидар Саръбоюков с 8.45 м. Талантът от Харманли, който през миналата година спечели европейската титла в зала, ще се опита да се пребори за място на подиума в конкуренцията на световния шампион на открито и в зала Матиа Фурлани от Италия и олимпийския първенец Милтиадис Тентоглу от Гърция.

Единствената дама в отбора Александра Начева се завръща в сектора за троен скок след 21-месечно отсъствие от голямата сцена поради контузия. Пловдивчанката направи три състезания в подножието на 14 м и амбицията ѝ е именно в Полша да премине заветната граница.

За първи път на световен шампионат ще стартират двама българи на 60 м при мъжете. Христо Илиев подобри на три пъти националният рекорд и с 6.51 сек. е с 9-и резултат сред участващите. Тази година Никола Караманолов също коригира личното си постижение – 6.60 сек., а ако 21-годишните спринтьори достигнат резултатите си, това ще е предпоставка за отлично представяне.

5 години след първото си участие на голям шампионат, което отново беше в Торун, Станислав Станков се завръща сред участниците на 60 м с препятствия, този път на световно първенство.

Общо 674 атлети от 118 страни ще стартират на шампионата на планетата в зала. Сред тях и двамата световни рекордьори през зимата. Арманд Дуплантис коригира за 15-и път върховия резултат на овчарски скок, като вече новият стандарт е 6.31 м. Но за първи път шведът ще има реална конкуренция за първото място в лицето на един от най-добрите му приятели и най-опасен съперник Емануил Каралис, който на шампионата на Гърция постигна 6.17 м., втори резултат в историята.

Кийли Ходжкинсън от Великобритания ще стартира като фаворит на 800 м, след като подобри 24-годишният световен рекорд в зала, поставен в деня, когато британката се е родила – 3 март 2002 г.

В спринта на 60 м олимпийската шампионка Джулиън Алфрид от Сейнт Лусия ще влезе в двубой със Зайнаб Досо от Италия, след като и двете слязоха под границата от 7 секунди в късия зимен сезон.

При мъжете олимпийският и световен вицешампион Кишейн Томпсън от Ямайка се изправя срещу америкацена Джордан Антъни, който води ранглистата с 6.43 сек.

В сектора за троен скок при дамите всички очакват дали венецуелката Юлимар Рохас ще успее да премине границата от 15 м.

Над 20 часа в трите състезателни дни ще излъчат БНТ 3 и сайта bntnews.bg/sport.

Преките предавания в петък са с начален час 11:00 ч. и 19:10 ч., в събота от 11:20 ч., 12:55 ч. и 19:25 ч., а в неделя от 11:00 ч. и 18:40 ч.

Програма на финалите и дисциплините с българско участие:

20 март /петък/

11:20 ч. 60 м /мъже/ - серии с участието на Христо Илиев и Никола Караманолов

12:39 ч. скок на височина /жени/

19:10 ч. тласкане на гюле /жени/

20:35 ч. троен скок /мъже/

21:16 ч. 60 м /мъже/ - полуфинали

22:22 ч. 60 м /мъже/ - финал

21 март /събота/

11:20 ч. 60 м с препятствия /мъже/ - серии с участието на Станислав Станков

13:00 ч. 4х400 м смесена щафета

13:15 ч. скок на височина /мъже/

19:25 ч. овчарски скок /мъже/

19:34 ч. 400 м /мъже/ - финали

19:52 ч. седмобой /мъже/, 1000 м

20:04 ч. 3000 м /жени/

20:22 ч. 3000 м /мъже/

20:38 ч. троен скок /жени/ с участието на Александра Начева

20:48 ч. 60 м с препятствия /мъже/ - полуфинали

21:40 ч. 400 м /жени/ - финали

22:02 ч. 60 м с препятствия /мъже/ - финал

22:20 ч. 60 м /жени/ - финал

22 март /неделя/

11:20 ч. скок на дължина /жени/

12:23 ч. тласкане на гюле /мъже/

18:45 ч. овчарски скок /жени/

19:38 ч. 1500 м /мъже/ - финал

20:12 ч. скок на дължина /мъже/ с участието на Божидар Саръбоюков

20:22 ч. 1500 м /жени/ - финал

20:38 ч. 800 м /мъже/ - финал

20:53 ч. 800 м /жени/ - финал

21:03 ч. петобой /жени/, 800 м

21:13 ч. 60 м с препятствия /мъже/ - финал

21:26 ч. 4х400 м /мъже/ - финал

21:47 ч. 4х400 м /жени/ - финал

Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3!

Свързани статии:

#световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ