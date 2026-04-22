Челси освободи Лиъм Росиниър след серия от слаби резултати

Лондонският Челси се раздели със старши треньора Лиъм Росиниър едва четири месеца след назначението му, съобщиха от клуба. Английският специалист напуска поста си след серия от незадоволителни резултати, включително пет поредни загуби във Висшата лига без отбелязан гол.

Росиниър пое тима през януари с дългосрочен договор, но рязкото влошаване на представянето доведе до преждевременен край на престоя му. В последните осем мача под негово ръководство Челси допусна седем поражения, което отдалечи отбора от местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Временно начело на "сините“ застава Калъм Макфарлейн, който ще води тима до края на сезона. Той вече изпълняваше тази роля по-рано през кампанията и ще изведе отбора в предстоящия полуфинал за ФА Къп срещу Лийдс на "Уембли“.

От клуба благодариха на Росиниър за работата му, подчертавайки професионализма му, но признаха, че резултатите и представянето на отбора не отговарят на очакванията.

Челси заема седмото място във временното класиране с 48 точки след 34 изиграни мача и изостава значително от челните позиции. Въпреки това, лондончани все още имат шанс да се борят за участие в европейските клубни турнири, както и да продължат напред в турнира за ФА Къп.