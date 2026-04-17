Челси планира сериозна инвестиция в халфовата линия

Челси проявява сериозен интерес към полузащитника на Борнемут Алекс Скот, като е готов да инвестира около 50 милиона паунда за привличането му, съобщава вестник „Индипендънт“.

22-годишният халф се очертава като основна трансферна цел на „сините“ през летния прозорец. От клуба са склонни да предприемат сериозни промени в състава, като една от възможностите е раздяла с част от настоящите ключови футболисти, което би освободило както място, така и финансов ресурс за нови попълнения.

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър планира да обнови халфовата линия, а Скот е сред играчите, които попадат в дългосрочната визия за развитие на отбора. Младият англичанин прави стабилен сезон с екипа на Борнемут, като до момента има 32 участия във Висшата лига и три отбелязани гола.

Борнемут заема 11-ата позиция в класирането, докато Челси продължава битката си за място в европейските клубни турнири през следващия сезон. Очаква се развитието около трансфера да се ускори след края на кампанията.





