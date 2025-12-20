БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черно море неутрализира Локомотив Пловдив

Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
"Моряците" пратиха в историята успешната серия на "черно-белите" в НБЛ.

черно море неутрализира локомотив пловдив
Снимка: НБЛ
Черно море Тича отново затвърди мнението, че се намира в отлична форма. Действащите вицешампиони отказаха Локомотив Пловдив със 107:91 в мач от 12-ия кръг. В зала „Христо Борисов“ съставът на Васил Евтимов държеше съдбата си в свои ръце през цялата среща и това бе достатъчно да стигнат до четвърти пореден успех, както и да спрат серията на момчетата на Асен Николов от пет последователни победи в елита.

Така „моряците“ се придвижиха до третото място във временното класиране с осем победи и три загуби, докато „черно-белите‘ имат седем успеха и четири поражения, като това ги поставя на четвъртата позиция. На 23 декември (вторник) Черно море ще ма гостуване на Ботев 2012, а Локомотив ще приеме Балкан Ботевград.

Стартът даде заявка за сериозна доза интрига. Алонзо Гафни и Георги Боянов си поделиха отговорността в нападение, а от другата страна тази задача изпълниха Томислав Минков и Дъвъръл Рамзи. Последва изригване на Венцислав Петков и Джелани Уотсън-Гейл, за да могат „моряците“ да овладеят инициативата за аванс от 7 точки в края на дебютната част.

Актуалните вицешампиони демонстрираха още по-солидно лице в офанзивен план във втория период и авансът им придоби двуцифрени изражения чрез Боянов и Петков. Опитите на Кръстомир Михов и Грант Сингълтън да върнат „смърфовете“ в играта не дадоха желания ефект, а варненският тим бе под пара и се прибра в съблекалнята при 57:47.

Началото на третата част не се славеше с добра резултатност. Георги Кендеров и Шоу Андерсън се активизираха, показвайки, че „черно-белите“ не са готови да се предадат, но Гафни напомни за себе си и действащият носител на Купата си издейства 4 точкова преднина след 30 минути игра.

Гафни остави водачеството в ръцете на домакините и в хода на финалната десетка. Нов щурм на отбора от Пловдив, дело на Йоанис Кикрилис, Рамзи и Сингълтън, отново върна надеждите за обрат, но Цветомир Чернокожев и Боянов довършиха започнатото за „моряците“.

Алонзо Гафни блесна за Черно море с 21 точки и 15 борби. Ламонте Уест завърши с 18 и 5 овладени под двата ринга топки, Георги Боянов навъртя 17 и 5 овладени под двата коша топки. Венцислав Петков наниза 15 точки, Джелани Уотсън-Гейл финишира с 14, 8 асистенции и 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Николай Стоянов отбеляза 13 точки.

Дъвъръл Рамзи отговори за Локомотив с 19 точки, 7 борби и 7 асистенции. Шоу Андерсън отбеляза 15, Грант Сингълтън завърши с 13, Кръстомир Михов приключи с 12, Калил Милър записа 11 и 13 овладени под двата ринга топки. Йоанис Кикрилис остана с 10 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Черно море Тича

