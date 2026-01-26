Черно море остави Балкан без съпротива

Черно море Тича се върна с гръм и трясък на правия път в НБЛ. Действащите вицешампиони не оставиха съмнения срещу Балкан след 93:66 в среща от 18-ия кръг, изиграна в Двореца на културата и спорта във Варна. Очакванията за интригуващ дуел бяха разбити на пух и прах, тъй като селекцията на Васил Евтимов се превърна в пълен господар на паркета още от самия старт и стопира серията от два поредни успеха в елита за състава, воден от Васил Христов.

Ключови за успеха на „моряците“ се оказа борбата под коша, където бяха 46 срещу 28 за домакините , както и стрелбата от далечна дистанция – 15/36 срещу 5/21 за варненския тим. Официален дебют с екипа на носителя на Купата и Суперкупата на България направи най-новото попълнение Иван Карачич, а след дълга пауза в игра се завърна Евгени Хаджирусев.

По този начин тимът от Варна остава на третото място във временното класиране с 12 победи и 5 загуби, а „зелените“ делят първо второ място с Рилски спортист, като имат по 14 успеха и 3 поражения. На 1 февруари (неделя) Черно море ще има визита на Миньор 2015, докато Балкан почива в следващия кръг.

Размените на серии властваха в откриващите минути, преминали по-скоро под знака на безплодните атаки и грешките. Добрите решения, взети основно от Венцислав Петков и Георги Боянов, както и по-солидното лице в дефанзивен план, окрилиха домакините да нарушат статуквото за аванс от 14 точки в края на встъпителния период.

„Моряците“ затвърдиха своята доминация и в хода нa следващата десетка, като заплахата в нападение идваше от доста места. Въпреки опитите на Джак Пейгънкоф да промени статуквото, гостите само загатваха за своя потенциал в атака, което бе достатъчно за действащите вицешампиони да е оттеглят в съблекалнята при 51:34.

Точните стрелби, дело на Алонзо Гафни, Ламонт Уест и Джейални Уотсън-Гейл, запалиха искрата за действащия носител на Купата и Суперкупата на България по пътя към нова доминация през третата част. Верните решения на „зелените“ рядко излизаха на преден план и тимът от Варна си извоюва 21-точков актив след 30 минути игрово време. Заключителната четвърт не се славеше с добра резултатност, но това не спря домакините да довършат започнатото.

Алонзо Гафни се отличи за Черно море със своите 19 точки, 8 борби и 4 успешни стрелби зад арката. Ламонт Уест (8 овладени под двата ринга топки) и Георги Боянов (6 овладени под двата коша топки) се разписаха с по 15 точки, Венцислав Петков се прибра в съблекалнята с 13.

Джак Пейгънкоф финишира със 17 точки за Балкан. Джамари Блекман приключи с 12, Димитър Димитров има 11 и 5 борби.