БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море остави Балкан без съпротива

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Запази

"Моряците" сложиха спирачки на балканци в НБЛ.

Черно море остави Балкан без съпротива
Слушай новината

Черно море Тича се върна с гръм и трясък на правия път в НБЛ. Действащите вицешампиони не оставиха съмнения срещу Балкан след 93:66 в среща от 18-ия кръг, изиграна в Двореца на културата и спорта във Варна. Очакванията за интригуващ дуел бяха разбити на пух и прах, тъй като селекцията на Васил Евтимов се превърна в пълен господар на паркета още от самия старт и стопира серията от два поредни успеха в елита за състава, воден от Васил Христов.

Ключови за успеха на „моряците“ се оказа борбата под коша, където бяха 46 срещу 28 за домакините , както и стрелбата от далечна дистанция – 15/36 срещу 5/21 за варненския тим. Официален дебют с екипа на носителя на Купата и Суперкупата на България направи най-новото попълнение Иван Карачич, а след дълга пауза в игра се завърна Евгени Хаджирусев.

По този начин тимът от Варна остава на третото място във временното класиране с 12 победи и 5 загуби, а „зелените“ делят първо второ място с Рилски спортист, като имат по 14 успеха и 3 поражения. На 1 февруари (неделя) Черно море ще има визита на Миньор 2015, докато Балкан почива в следващия кръг.


Размените на серии властваха в откриващите минути, преминали по-скоро под знака на безплодните атаки и грешките. Добрите решения, взети основно от Венцислав Петков и Георги Боянов, както и по-солидното лице в дефанзивен план, окрилиха домакините да нарушат статуквото за аванс от 14 точки в края на встъпителния период.

„Моряците“ затвърдиха своята доминация и в хода нa следващата десетка, като заплахата в нападение идваше от доста места. Въпреки опитите на Джак Пейгънкоф да промени статуквото, гостите само загатваха за своя потенциал в атака, което бе достатъчно за действащите вицешампиони да е оттеглят в съблекалнята при 51:34.

Точните стрелби, дело на Алонзо Гафни, Ламонт Уест и Джейални Уотсън-Гейл, запалиха искрата за действащия носител на Купата и Суперкупата на България по пътя към нова доминация през третата част. Верните решения на „зелените“ рядко излизаха на преден план и тимът от Варна си извоюва 21-точков актив след 30 минути игрово време. Заключителната четвърт не се славеше с добра резултатност, но това не спря домакините да довършат започнатото.

Алонзо Гафни се отличи за Черно море със своите 19 точки, 8 борби и 4 успешни стрелби зад арката. Ламонт Уест (8 овладени под двата ринга топки) и Георги Боянов (6 овладени под двата коша топки) се разписаха с по 15 точки, Венцислав Петков се прибра в съблекалнята с 13.

Джак Пейгънкоф финишира със 17 точки за Балкан. Джамари Блекман приключи с 12, Димитър Димитров има 11 и 5 борби.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан Ботевград #БК Черно море Тича

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
2
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
4
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Баскетбол

Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър
Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър
Везенков блести, но не довърши мача за Олимпиакос в Гърция (ВИДЕО) Везенков блести, но не довърши мача за Олимпиакос в Гърция (ВИДЕО)
Чете се за: 03:42 мин.
Рилски спортист приземи Локомотив Пловдив Рилски спортист приземи Локомотив Пловдив
Чете се за: 04:10 мин.
Йордан Минчев на ниво за Кемниц в Германия Йордан Минчев на ниво за Кемниц в Германия
Чете се за: 01:22 мин.
Чикаго Булс пречупи Бостън Селтикс в мач-церемония в чест на Дерик Роуз Чикаго Булс пречупи Бостън Селтикс в мач-церемония в чест на Дерик Роуз
Чете се за: 07:30 мин.
Ботев 2012 наложи волята си над Спартак Плевен Ботев 2012 наложи волята си над Спартак Плевен
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ) Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хартата на Съвета за мир: Без право на вот, докато се чака ратификация
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ