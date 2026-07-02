Черно море подсили атаката с португалското крило Дуарте Барандаш

Черно море продължава активната си лятна селекция. Варненският клуб обяви привличането на португалското крило Дуарте Мигел да Силва Барандаш, който става шестото ново попълнение в състава.

Футболистът е роден на 10 април 2000 година в Шавеш, Португалия, и има анголски корени. Висок е 175 сантиметра и играе по крилото.

През последните два сезона Барандаш носи екипа на Атлетико КП в третото ниво на португалския футбол. За този период той записва 50 мача и реализира 9 попадения.

Преди престоя си в Атлетико КП крилото преминава през редица португалски клубове, сред които Амаранте, Портосантензе, Педраш Салгадаш, Фелгейрас, Санта Марта и Абамбрес.

С привличането на Дуарте Барандаш Черно море продължава да оформя състава си за предстоящия сезон, като засилва конкуренцията по фланговете на атаката.