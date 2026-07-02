Черно море подсили атаката с португалското крило Дуарте Барандаш

26-годишният футболист се превърна в шестото ново попълнение на варненци, след като пристигна от Атлетико КП
Черно море продължава активната си лятна селекция. Варненският клуб обяви привличането на португалското крило Дуарте Мигел да Силва Барандаш, който става шестото ново попълнение в състава.
Футболистът е роден на 10 април 2000 година в Шавеш, Португалия, и има анголски корени. Висок е 175 сантиметра и играе по крилото.
През последните два сезона Барандаш носи екипа на Атлетико КП в третото ниво на португалския футбол. За този период той записва 50 мача и реализира 9 попадения.
Преди престоя си в Атлетико КП крилото преминава през редица португалски клубове, сред които Амаранте, Портосантензе, Педраш Салгадаш, Фелгейрас, Санта Марта и Абамбрес.
С привличането на Дуарте Барандаш Черно море продължава да оформя състава си за предстоящия сезон, като засилва конкуренцията по фланговете на атаката.