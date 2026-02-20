Черно море преодоля първия тест за Купата на България

Черно море Тича започна на висота турнира за Купата на България в Ботевград. Действащите носители на трофея се справиха със съпротивата на Миньор 2015 след 105:91 в третия четвъртфинал. В "Арена Ботевград" момчетата на Васил Евтимов държаха съдбата си в свои ръце през огромна част от срещата до нейния край не се огънаха пред непрестанните опити на баскетболистите, водени от Ивица Вукотич.

В игра за "чуковете" след дълго отсъствие се завърна Алекс Унадие, а "моряците" бяха без Алонзо Гафни, който бе наказан за този двубой.

На полуфиналите Черно море ще срещне победителя от последния четвъртфинал, противопоставящ Балкан и Спартак Плевен, които ще се срещнат по-късно тази вечер.

По-добрата защита, комбинирана с индивидуалните прояви на Лазар Станкович и Лъчезар Тошков, даде възможност за ранна преднина на символичните домакини. Иван Крачич, Джелани Уотсън-Гейл, Николай Стоянов и Ламонт Уест постепенно стабилизираха представянето на символичните гости, които загатнаха за офанзивния си потенциал и обърнаха хода на събитията за аванс от 4 точки в края на дебютната част.

„Моряците“ взимаха по-верните решения и във втория период, а присъствието на Георги Боянов бе причината и за първата двуцифрена разлика в тяхна полза. Алекс Уандие демонстрира точен мерник в опит да вдъхнови „чуковете“, но Уест отговори на предизвикателството в точния момент и варненският тим се прибра в съблекалнята при 54:43.

Игор Кесар и Тошков показаха, че „жълто-черните“ не са готови толкова лесно да се предадат при подновяването на играта, стопявайки отново изоставането им до едноцифрени изражения. За пореден път огневата мощ на действащите вицешампиони в НБЛ излезе на преден план, за да си върнат спокойствието и да се отскубнат с 11 точки след 30 минути игра.

Изгледите, че „моряците“ ще отстъпят инициативата граничиха с невъзможното за начало на финалната десетка. Нов щурм, дело на Джордан Тали и Станкович, вдъхнови отбора от Перник, че може да върне интригата, но Карачич и Уест обединиха усилия, за да могат актуалните носители на трофея да довършат започнатото.

Ламонт Уест изригна за Черно море със своите 33 точки, 6 борби и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Джелани Уотсън-Гейл финишира с 18, 6 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания. Георги Боянов отбеляза 17 точки, Цветомир Чернокожев (5 овладени под двата ринга топки) и Иван Карачич (7 борби) нанизаха по 12.

Игор Кесар отвърна за Миньор в 16 точки и 7 борби. Лазар Станкович прибави 13 и 7 овладени под двата ринга топки, Алекс Уандие се завърна с 11 точки, Лъчезар Тошков (10 асистенции) и Васил Попов реализираха по 10.