БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море преодоля първия тест за Купата на България

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Действащите носители на трофея неутрализираха Миньор 2015 на четвъртфиналите.

Черно море преодоля първия тест за Купата на България
Снимка: БФБ
Слушай новината

Черно море Тича започна на висота турнира за Купата на България в Ботевград. Действащите носители на трофея се справиха със съпротивата на Миньор 2015 след 105:91 в третия четвъртфинал. В "Арена Ботевград" момчетата на Васил Евтимов държаха съдбата си в свои ръце през огромна част от срещата до нейния край не се огънаха пред непрестанните опити на баскетболистите, водени от Ивица Вукотич.

В игра за "чуковете" след дълго отсъствие се завърна Алекс Унадие, а "моряците" бяха без Алонзо Гафни, който бе наказан за този двубой.

На полуфиналите Черно море ще срещне победителя от последния четвъртфинал, противопоставящ Балкан и Спартак Плевен, които ще се срещнат по-късно тази вечер.


По-добрата защита, комбинирана с индивидуалните прояви на Лазар Станкович и Лъчезар Тошков, даде възможност за ранна преднина на символичните домакини. Иван Крачич, Джелани Уотсън-Гейл, Николай Стоянов и Ламонт Уест постепенно стабилизираха представянето на символичните гости, които загатнаха за офанзивния си потенциал и обърнаха хода на събитията за аванс от 4 точки в края на дебютната част.

„Моряците“ взимаха по-верните решения и във втория период, а присъствието на Георги Боянов бе причината и за първата двуцифрена разлика в тяхна полза. Алекс Уандие демонстрира точен мерник в опит да вдъхнови „чуковете“, но Уест отговори на предизвикателството в точния момент и варненският тим се прибра в съблекалнята при 54:43.

Игор Кесар и Тошков показаха, че „жълто-черните“ не са готови толкова лесно да се предадат при подновяването на играта, стопявайки отново изоставането им до едноцифрени изражения. За пореден път огневата мощ на действащите вицешампиони в НБЛ излезе на преден план, за да си върнат спокойствието и да се отскубнат с 11 точки след 30 минути игра.

Изгледите, че „моряците“ ще отстъпят инициативата граничиха с невъзможното за начало на финалната десетка. Нов щурм, дело на Джордан Тали и Станкович, вдъхнови отбора от Перник, че може да върне интригата, но Карачич и Уест обединиха усилия, за да могат актуалните носители на трофея да довършат започнатото.

Ламонт Уест изригна за Черно море със своите 33 точки, 6 борби и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Джелани Уотсън-Гейл финишира с 18, 6 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания. Георги Боянов отбеляза 17 точки, Цветомир Чернокожев (5 овладени под двата ринга топки) и Иван Карачич (7 борби) нанизаха по 12.

Игор Кесар отвърна за Миньор в 16 точки и 7 борби. Лазар Станкович прибави 13 и 7 овладени под двата ринга топки, Алекс Уандие се завърна с 11 точки, Лъчезар Тошков (10 асистенции) и Васил Попов реализираха по 10.

#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година #БК Миньор 2015 #БК Черно море Тича

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Баскетбол

Баскетболният клуб „Вълци Разград“ привлече в своя треньорски щаб опитния специалист Николай Господинов
Баскетболният клуб „Вълци Разград“ привлече в своя треньорски щаб опитния специалист Николай Господинов
Бостън ликува срещу Голдън Стейт в НБА Бостън ликува срещу Голдън Стейт в НБА
Чете се за: 04:25 мин.
Рилски спортист издържа теста срещу Академик за полуфинал на Купата Рилски спортист издържа теста срещу Академик за полуфинал на Купата
Чете се за: 03:40 мин.
Александър Везенков класира Олимпиакос на финала за Купата на Гурция Александър Везенков класира Олимпиакос на финала за Купата на Гурция
Чете се за: 01:20 мин.
Локомотив Пловдив си гарантира исторически полуфинал за Купата на България Локомотив Пловдив си гарантира исторически полуфинал за Купата на България
Чете се за: 03:45 мин.
В "Арена Ботевград" стартира турнирът за Купата на България по баскетбол В "Арена Ботевград" стартира турнирът за Купата на България по баскетбол
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ