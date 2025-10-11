Черно море се потруди срещу Ботев 2012

Черно море Тича стигна до втори последователен успех в НБЛ. Действащият носител на Купата и Суперкупата на България мина по трудния път срещу Ботев 2012 след 82:66 в мач от втория кръг. В зала "Христо Борисов" интрига не липсваше през първите три части, в които младите момчета на Йован Попович за втора поредна седмица дадоха отпор, но в заключителната четвърт съставът на Васил Евтимов наложи наклони везните в своя полза, нанасяйки второ поредно поражение на своя съперник.

За врачанския отбор липсваше един от чужденците - Павле Джуришич.

Тимът от Варна има на сметката си две победи от началото на новия сезон, а дебютантът в родния елит е с огледален баланс. На 20 октомври (понеделник) Черно море ще влезе в ролята на гост срещу Рилски спортист. От своя страна Ботев почива в следващия кръг.

Двата отбора изпитваха трудности и да бележат, и да намерят своите реализатори. С въпросната роля се заеха Ламонт Уест и Георги Герганов, които се постараха на светлинното табло да свети 13:13 след 10 минути игра.

Огромна промяна нямаше и във втората част. Въпреки че успяха да влязат в ролята на лидери, домакините все още търсиха своите реализатори, а Михаил Калинов се възползва, за да осигури на гостите точка разлика на голямата почивка.

Подобно на първото полувреме, второто стартира в същото русло. Герганов се превърна в движещата сила за дебютанта в родния елит, но тимът от Варна разкри част от потенциала си в нападение и наруши статуквото, сдобивайки се с аванс от 4 точки в края на предпоследния период.

Алонзо Гафни и Уест направиха така, че действащият носител на Купата и Суперкупата на България да поведат с двуцифрена разлика в хода на финалната десетка. Герганов за пореден път се опита да влезе в ролята на спасител за отбора от Враца, но Венцислав Петков настрои мерника и до края домакините не позволиха срив.

Алонзо Гафни даде тон на Черно море с 18 точки и 6 борби. Ламонт Уест финишира с 14 и 6 овладени под двата ринга топки, Джелани Уотсън-Гейл има 13 и 5 асистенции. Николай Стоянов завърши с 10 и 5 завършващи подавания.

Георги Герганов блесна за Ботев с 26 точки. Михаил Калинов регистрира 14 и 6 борби, Стефан Михайлов реализира 10.