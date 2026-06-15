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Четенето на хартиени книги помага да се запомнят по-добре детайли на сюжета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран, пише сп. PLOS One.

До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни досега когнитивни ползи от хартиения формат.

Целта на изследователите от Токийския университет е да проучат как форматът на четене влияе върху работата на мозъка. Изследването им обхваща 25 студенти, група от които са чели първата част от манга на книжно издание, а друга – на таблет.

След това участниците са се запознали с втората част от историята, докато са били подложени на ядрено-магнитен резонанс, и са отговаряли на въпроси, свързани със сюжета.

Точността на отговорите се оказва еднаква и в двете групи. Въпреки това на участниците, прочели първата част на таблет, им е било необходимо повече време, за да отговорят на въпросите, при които е трябвало да обединят информация от различните части на повествованието.

Сканирането на мозъка е показало, че при четенето на втората част от историята при любителите на хартиените книги областите на мозъка, отговарящи за обработката на езика и изграждането на свързано повествование, са били по-слабо активни. Това показва, че на мозъка са му били необходими по-малко усилия за разбиране и интегриране на новата информация.

Според авторите на изследването причината се крие във физическите характеристики на хартиената книга. Дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредъкът в четенето създават за мозъка своеобразна "пространствена карта" на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомняне на събитията и връзките между тях.

При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да ангажира по-активно допълнителни области, за да възстанови структурата на повествованието и да търси необходимата информация в паметта, обясняват изследователите.

#по-добро запомняне на сюжета #четене на хартиен носител #изследване

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