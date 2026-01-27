Четири области са в предепидемична ситуация заради ръст на грипа

Четири области в страната – Сливен, Търговище, Монтана и Плевен – са в предепидемична ситуация заради увеличаване на случаите на грип и остри респираторни заболявания. Това заяви пред БНТ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По думите ѝ в засегнатите региони се отчита рязък скок на заболеваемостта и ако тенденцията се запази, още през следващата седмица може да бъде обявена грипна епидемия.

В момента в грипна епидемия са областите Бургас и Пловдив. Според проф. Христова Пловдив е преминал много бързо през предепидемичната фаза, което показва интензивно разпространение на вируса. Здравните власти предупреждават, че пикът на грипната вълна наближава.

По-рано този месец в епидемична обстановка бяха и Варна, и Добрич. В Добрич заболеваемостта вече намалява, докато във Варна грипният вирус продължава да циркулира активно.