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Четири обвинения за рецидивист, опитал да отвлече колата на полицай с дете в нея

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задържан годишен мъж повредил три автомобила столичния квартал bdquoгоце делчевldquo

Криминално проявен 22-годишен млад мъж се опита да отвлече последователно два автомобила, за да избяга от преследване в центъра на София. Вторият автомобил се оказал собственост на служител на СДВР, който в този момент бил с петгодишното си дете. След оказана съпротива беглецът е задържан и срещу него са повдигнати четири обвинения. Установено е, че има над 20 криминални прояви и е действал в условията на опасен рецидив. В късния следобед младият мъж прави опит за кражба в обект, в който се съхраняват атракционни в Борисовата градина.

Комисар Стефан Попов, зам.- началник на Първо РУ-София: „Собственикът вижда мъжа с маска и го подгонва. Преследването минава през цялата Борисова градина, минава под бул. „Цариградско шосе“ и стига до ул. Мизия.“

Преследваният, тичайки, вижда автомобил и в опит да избяга се качва на пасажерската седалка до жена. Тя не потегля, стресирана от ситуацията. Мъжът бил с маска, шапка и суитшърт, допълва комисар Попов. По думите му впоследствие мъжът излязъл от колата и извадил от раницата си щанга тип „кози крак”. Тогава влязъл в автомобила, управляван от служителя на СДВР, и му заповядал да потегли. Колата била с работещ двигател, а на задната седалка било петгодишното му дете. Полицаят излязъл от автомобила, за да предприеме действия по задържане, но 22-годишният се преместил на мястото на шофьора, потеглил и за малко не ударил униформения. Служителят на СДВР се легитимирал и чак тогава мъжът спрял. Оказал съпротива и това наложило използването на спрей, като помощно средство за задържането му.

По думите на комисар Попов задържаният е известен на властите и има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и наркотици. В него са били открити и трева и амфетамини. СДВР има данни и за други престъпления, които е извършил още същия ден на територията на столицата. На младия мъж ще бъдат повдигнати 4 обвинения за извършени престъпления.

Александра Стефанова, говорител на СРП: „Принуда спрямо жената в първия автомобил, противозаконно отнемане на моторно превозно средство с оглед заплаха, закана за убийство и управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Най-тежкото предвидено наказание за тези престъпления е лишаване от свобода до 12 години, като същият състав предвижда и конфискация на 1/2 от имуществото на обвиняемия.“

Говорителят на Софийска районна прокуратура съобщи, че задържаният вече е изтърпявал наказание лишаване от свобода ефективно в Софийския затвор. Присъдите му са били за кражби, грабежи, държане на наркотични вещества, както и осъществени действия срещу половата неприкосновеност на други лица, поради което настоящите деяния са извършени в условията на опасен рецидив.

Александра Стефанова, говорител на СРП: „Наблюдаващият прокурор е постановил задържане в срок до 72 часа, като неговата мярка за неотклонение следва да бъде разгледана в събота.”

Автор: Христо Раванов, стажант-репортер

#отвличане на кола #четири обвинения #рецидивист #дете #полицай

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