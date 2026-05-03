Четирима бадминтонисти с по два финала на държавното първенство в София

Стефани Стоева, Димитър Янакиев, Иван Русев и Елена Попиванова се класираха за финалите в по две дисциплини на Държавното първенство по бадминтон, което се провежда в зала "Европа“ в София.

При жените водачката в схемата Калояна Налбантова достигна до битката за титлата след убедителна победа над Таня Иванова с 21:9, 21:12. Във финала тя ще се изправи срещу Гергана Павлова, която се наложи над Теодора Павлова с 21:8, 21:9.

В надпреварата при двойките европейските шампионки Габриела и Стефани Стоеви също стигнаха до финала след успех срещу Гергана Павлова и Рая Пашова с 21:14, 21:13. Техни съпернички за титлата ще бъдат Елена Попиванова и Виктория Попова, които елиминираха Михаела Златанова и Таня Иванова.

Стефани Стоева намери място и във финала на смесени двойки, където в тандем с Цветомир Стоянов победи Денис Маринов и Михаела Чепишева. В другия полуфинал Иван Русев и Елена Попиванова се наложиха категорично над Димитър Ненчев и Димитрия Попстойкова.

При мъжете номер 1 в схемата Димитър Янакиев също ще играе за титлата след труден успех над Цветомир Стоянов в три гейма. Негов съперник във финала ще бъде Илиян Стойнов, който отстрани Теодор Митев.

Янакиев ще спори за отличие и при двойките заедно с партньора си Николов, като на финала ще срещнат Стилиян Макарски и Иван Русев.

Решителните двубои от шампионата са насрочени за понеделник от 10:00 часа.