Георги Жеков и Маринела Нинева триумфираха в снежен Чепеларе на националния шампионат по планинско бягане

Двамата състезатели на Локомотив Дряново спечелиха титлите при мъжете и жените на тежкото трасе към Мечи чал

Георги Жеков и Маринела Нинева триумфираха в снежен Чепеларе на националния шампионат по планинско бягане
Снимка: пресслужба БФЛА
Чепеларе беше домакин на Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане, който премина при необичайни за месец май зимни условия. Стартът и финалът на надпреварата бяха разположени на площад "Олимпийски“, а трасето отведе участниците към връх Мечи чал и обратно.

В състезанието се включиха атлети от различни възрастови групи – от под 16 години до мъже и жени, като всички те трябваше да се справят не само с предизвикателната денивелация, но и със снежната настилка по маршрута.

При мъжете шампион стана Георги Жеков от Локомотив Дряново. Той измина дистанцията от 15.2 километра с 840 метра денивелация за 1:08:24 час и добави нова титла към успешния си сезон, след като по-рано през годината спечели и националния шампионат по трейл бягане.

При жените златото също отиде в Локомотив Дряново чрез Маринела Нинева. Националната шампионка в маратона и полумаратона показа класата си и финишира първа с време 1:18:45 час.

Освен при мъжете и жените, бяха излъчени шампиони и във всички подрастващи възрастови групи. При най-малките до 16 години титлите спечелиха Габриела Иванова (Балкан Ботевград) и Боян Вучков (Атлетик 90 Луковит), а при юношите и девойките до 18 и до 20 години първи финишираха съответно Милена Павлова, Радослав Колев, Симона Гочева и Стилиан Александров.

Състезанието в Чепеларе отново затвърди мястото си като едно от най-тежките и атрактивни в националния календар, а снежните условия добавиха допълнително изпитание за всички участници.

