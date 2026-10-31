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Четирима българи дават начало на родното участие на Младежките олимпийски игри в Дакар

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Спорт
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България започва с представители в бадминтона, плуването и джудото, а Калина Славчева ще участва в историческия олимпийски дебют на ушу. Зрителите ще могат да следят състезанията по БНТ 3 и на нашия сайт

Четирима българи дават начало на родното участие на Младежките олимпийски игри в Дакар
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Четирима български спортисти в три различни дисциплини ще поставят началото на родното участие на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Надпреварата в столицата на Сенегал събира млади таланти от цял свят, а България ще търси силно представяне още в първите състезателни дни.

Първи на спортната сцена ще излязат представителите ни в бадминтона. От 9:00 часа Теодор Митев ще се изправи срещу сърбина Алекса Радованович, а след 17:30 часа Елена Попиванова ще започне участието си с двубой срещу Хана Шошан от Ирландия.

Българско присъствие ще има и в плувния басейн. От 10:00 часа Симона Иванова ще стартира в сериите на 400 метра свободен стил при девойките, като ще се опита да постигне резултат, който да ѝ осигури продължаване напред в надпреварата.

Сериозни надежди са свързани и с джудиста Иван Николчев, който ще започне участието си директно от четвъртфиналите в категория до 81 килограма. Негов съперник ще бъде победителят от срещата между Владимирос Харалампус от Кипър и Адриан Шуте от Република Южна Африка.

Николчев премина през труден период, след като получи контузия в София, но вече е напълно възстановен и готов за олимпийското предизвикателство. Българинът не е имал затруднения и при достигането на необходимото състезателно тегло. Първият му двубой е насрочен за 2 ноември от 10:48 часа местно време.

Официалната церемония по откриването на Младежките олимпийски игри ще се проведе по-късно тази вечер. Сред присъстващите ще бъдат председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, генералният секретар Данаил Димов и Петър Стойчев – председател на парламентарната Комисия за младежта и спорта и четирикратен участник в Олимпийски игри.

Особено любопитен акцент в програмата е историческият дебют на ушу като спорт с олимпийски медали. България ще бъде представена от Калина Славчева, която ще се състезава в дисциплината тайджишан на 1 ноември, а ден по-късно ще участва и в тайджичуан.

Ушу, познато още като кунг-фу, съчетава традициите на китайските бойни изкуства със съвременна състезателна система. В Дакар състезанията ще се проведат от 1 до 3 ноември в Експоцентъра на сенегалската столица.

Програмата включва дисциплината таолу, при която състезателите изпълняват сложни комбинации от нападателни и защитни техники, акробатични движения и упражнения, изискващи баланс, скорост и изключителна прецизност. За разлика от другото основно направление – санда, при което има директен двубой между съперници, в таолу участниците демонстрират техническите си умения чрез предварително изградени съчетания.

Дебютът на ушу е важен момент за развитието на спорта, който през последните десетилетия придобива все по-голяма международна популярност, включително на африканския континент.

Всички любители на спорта ще могат да проследят Младежките олимпийски игри Дакар 2026 по БНТ 3, както и на нашия сайт, където ще следим представянето на българските състезатели, резултатите и най-интересните моменти от надпреварата.

#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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