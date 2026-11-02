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Четирима българи ще участват на турнир по бадминтон в Република Корея

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Надпреварата е с награден фонд 500 хиляди долара.

сестри стоеви започнаха убедително участието сидни
Снимка: БТА
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Българските състезатели Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова и Евгени Панев ще участват през тази седмица на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Йосу Сити (Република Корея). Надпреварата е с награден фонд 500 хиляди долара.

На двойки жени петкратните европейски шампионки сестри Стоеви са поставени под номер 3 в схемата и ще започнат директно от осминафиналите. През миналата седмица те спечелиха бронзови медали на турнир в Германия.

На единично Калояна Налбантова ще играе в първия кръг срещу водачката в схемата Ан Се-йон. Представителката на домакините е настояща световна номер 1 по бадминтон при жените, олимпийска шампионка от Париж 2024 и двукратна световна шампионка (2023, 2026).

На смесени двойки ще участват Габриела Стоева и Евгени Панев, а първите им съперници ще бъдат Ху Пан Рон и Лай Пеи Джин (Малайзия).

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#Евгени Панев #Калояна Налбантова # Стефани Стоева # Габриела Стоева #бадминтон

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