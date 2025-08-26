БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четирима лекоатлети ще представляват България на световното в Токио

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Първенството на планетата може да гледате в ефира на БНТ.

божидар саръбоюков предвожда българия балканиадата волос
Слушай новината

България ще участва само с четирима атлети на световното първенство в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември и ще бъде излъчено по БНТ.

Спортно лято с БНТ 3

Това стана ясно след приключване на квалификационния период. Нито един от нашите не успя да покрие норматив на световната федерация, но четиримата се класират по ранкинг.

Най-напред в световната ранглиста е Божидар Саръбоюков, който е 11-и в скока на дължина.

Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие

12-и в скока на височина е осмият от Игрите в Париж Тихомир Иванов. За световното влизат още Пламена Миткова и Габриела Петрова, които са 17-ти по точки съответно в скока на дължина и тройния скок.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Божидар Саръбоюков #Пламена Миткова # Тихомир Иванов #Габриела Петрова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Лека атлетика

Сирена Самба-Мейла пропуска световното по лека атлетика
Сирена Самба-Мейла пропуска световното по лека атлетика
Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие
Чете се за: 03:45 мин.
Маратонът на София получи престижно признание от Световната атлетика Маратонът на София получи престижно признание от Световната атлетика
Чете се за: 01:10 мин.
Облик Севил победи олимпийския шампион Ноа Лайлс в спринта на 100 м на турнира от Диамантената лига в Лозана Облик Севил победи олимпийския шампион Ноа Лайлс в спринта на 100 м на турнира от Диамантената лига в Лозана
Чете се за: 04:20 мин.
Томпсън се изравни с историческо постижение на Диамантената лига в Силезия Томпсън се изравни с историческо постижение на Диамантената лига в Силезия
Чете се за: 03:02 мин.
Сребърният медалист на 110 м с препятствия от еврошампионата до 20 г. Християн Касабов вече мисли за Лос Анджелис 2028 Сребърният медалист на 110 м с препятствия от еврошампионата до 20 г. Християн Касабов вече мисли за Лос Анджелис 2028
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ