Четирима лекоатлети ще представляват България на световното в Токио

България ще участва само с четирима атлети на световното първенство в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември и ще бъде излъчено по БНТ.

Спортно лято с БНТ 3

Това стана ясно след приключване на квалификационния период. Нито един от нашите не успя да покрие норматив на световната федерация, но четиримата се класират по ранкинг.

Най-напред в световната ранглиста е Божидар Саръбоюков, който е 11-и в скока на дължина.

12-и в скока на височина е осмият от Игрите в Париж Тихомир Иванов. За световното влизат още Пламена Миткова и Габриела Петрова, които са 17-ти по точки съответно в скока на дължина и тройния скок.