Четирима лекоатлети ще представляват България на световното в Токио

Първенството на планетата може да гледате в ефира на БНТ.
България ще участва само с четирима атлети на световното първенство в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември и ще бъде излъчено по БНТ.
Това стана ясно след приключване на квалификационния период. Нито един от нашите не успя да покрие норматив на световната федерация, но четиримата се класират по ранкинг.
Най-напред в световната ранглиста е Божидар Саръбоюков, който е 11-и в скока на дължина.
Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие
12-и в скока на височина е осмият от Игрите в Париж Тихомир Иванов. За световното влизат още Пламена Миткова и Габриела Петрова, които са 17-ти по точки съответно в скока на дължина и тройния скок.