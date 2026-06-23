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Четирима непълнолетни са обвинени за нападение над 72-годишен мъж в Стара Загора

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По данни на разследването те го напръскали със спрей и го изритали в гърба

Четирима непълнолетни са обвинени за нападение над 72-годишен мъж в Стара Загора
Снимка: Архив

Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на 72-годишен мъж в Стара Загора от непълнолетни, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Случаят е от 17 юни. Около 14.30 ч. на телефон 112 е бил подаден сигнал за възрастен мъж, пострадал при побой и намиращ се в безпомощно състояние в близост до жилищен блок в града. Пристигналите на място полицейски служители установили, че 72-годишният мъж е бил нападнат от четирима непознати младежи.

По данни на разследването те го напръскали със спрей и го изритали в гърба, вследствие на което той загубил равновесие и паднал на земята. Пострадалият е настанен за лечение в болница с фрактура, представляваща средна телесна повреда по смисъла на Наказателния кодекс.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия са установени предполагаемите извършители – четирима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. Те са били задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Предстои Районната прокуратура в Стара Загора да им повдигне обвинения за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването, сред които разпити на свидетели, изискване на медицинска документация и приобщаване на писмени доказателства, посочват от пресцентъра.

#непълнолетни нападатели #побой на мъж #нападение

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