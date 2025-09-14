БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима са двойни шампиони от лятното държавно първенство по ски бягане

Спорт
Участие взеха 117 състезатели от цяла България.

лятно държавно първенство по ски бягане
Снимка: БФ Ски
С интервален старт на различни дистанции днес край Велинград приключи лятното държавно първенство по ски бягане с ролкови ски за момчета и момичета, младша и старша, и юноши и девойки младша възраст. Организатори са БФСки и Община Велинград.

Мартин Минчев (Паничище 2009), Денис Туйов (Паничище 2009), Николета Джелепова (Александър Логистик) и Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) завършиха първенството със златни медали и в двете дисциплини.

При най-малките момичета на 2500 м победи Иванина Габерова (Ел Тепе) със 7:19,4 мин. Втора на 25,6 сек остана Емелина Ранова (Паничища 2009), а трета на 33,8 сек е Спасимира Шошова (Ел Тепе).

При момчетата младша на 2500 м златен медалист е Мартин Минчев (Паничище 2009) със 7:36,9 мин. Втори на 34,8 сек е Християн Димитров (Александър Логистик), а бронзът е за Емил Каранов (Паничище 2009) с 8:17,2 мин.

При момичетата, старша на 5 км първа е Ива Янева (Тритон Екстрийм) с 14:01,2 мин, пред Ивайла Кюркчийска (Паничище 2009) на 20,9 сек и трета на 26,7 сек е Никол Габерова (Ел Тепе).

Първи при момчетата, старша на същата дистанция е Денис Туйов (Паничище 2009) с 13:00,9 мин, пред Иван Котирков (Ел Тепе) на 57,5 сек и Илиан Чолаков (Рилски скиор) на 1:14,6 мин.
Златото при девойките, младша на 7,5 км е за Николета Джелепова (Александър Логистик) с 20:56,4 мин, пред Христина Димчева (Тритон Екстрийм) на 1:00,1 мин, и Галина Теменджийска (Рилски скиор) на 2:00,7 мин.

При юношите, младша на същата дистанция победител е Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) с 19:10,2 мин. Среброто с 19:27,1 мин. е за Любен Любенов (Паничище 2009), а трети на 36,6 мин е Алекс Будинов (Александър Логистик).

Участие в държавното първенство днес взеха 117 състезатели от цяла България.

