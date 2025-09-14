Четирима са двойни шампиони от лятното държавно първенство по ски бягане

С интервален старт на различни дистанции днес край Велинград приключи лятното държавно първенство по ски бягане с ролкови ски за момчета и момичета, младша и старша, и юноши и девойки младша възраст. Организатори са БФСки и Община Велинград.

Мартин Минчев (Паничище 2009), Денис Туйов (Паничище 2009), Николета Джелепова (Александър Логистик) и Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) завършиха първенството със златни медали и в двете дисциплини.

При най-малките момичета на 2500 м победи Иванина Габерова (Ел Тепе) със 7:19,4 мин. Втора на 25,6 сек остана Емелина Ранова (Паничища 2009), а трета на 33,8 сек е Спасимира Шошова (Ел Тепе).

При момчетата младша на 2500 м златен медалист е Мартин Минчев (Паничище 2009) със 7:36,9 мин. Втори на 34,8 сек е Християн Димитров (Александър Логистик), а бронзът е за Емил Каранов (Паничище 2009) с 8:17,2 мин.

При момичетата, старша на 5 км първа е Ива Янева (Тритон Екстрийм) с 14:01,2 мин, пред Ивайла Кюркчийска (Паничище 2009) на 20,9 сек и трета на 26,7 сек е Никол Габерова (Ел Тепе).

Първи при момчетата, старша на същата дистанция е Денис Туйов (Паничище 2009) с 13:00,9 мин, пред Иван Котирков (Ел Тепе) на 57,5 сек и Илиан Чолаков (Рилски скиор) на 1:14,6 мин.

Златото при девойките, младша на 7,5 км е за Николета Джелепова (Александър Логистик) с 20:56,4 мин, пред Христина Димчева (Тритон Екстрийм) на 1:00,1 мин, и Галина Теменджийска (Рилски скиор) на 2:00,7 мин.

При юношите, младша на същата дистанция победител е Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) с 19:10,2 мин. Среброто с 19:27,1 мин. е за Любен Любенов (Паничище 2009), а трети на 36,6 мин е Алекс Будинов (Александър Логистик).

Участие в държавното първенство днес взеха 117 състезатели от цяла България.