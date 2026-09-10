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Чиро Имобиле започва нова глава в кариерата си с роля в националния отбор на Италия

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Спорт
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Европейският шампион от 2020 година ще отговаря за делегацията на селекцията до 16 години и ще изпълнява функция, подобна на тази на Джанлуиджи Буфон при мъжкия състав

Чиро Имобиле започва нова глава в кариерата си с роля в националния отбор на Италия
Снимка: БГНЕС
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Чиро Имобиле получи първата си официална роля във футбола след края на състезателната си кариера. Италианската футболна федерация назначи легендарния нападател за отговорник на делегацията на националния отбор до 16 години.

36-годишният Имобиле ще изпълнява функция, подобна на тази на друга голяма фигура в историята на италианския футбол –- Джанлуиджи Буфон, който заема същата позиция при мъжкия национален тим.

Назначението идва по-малко от месец след като Имобиле сложи край на професионалната си кариера. Нападателят е носил екипите на Соренто, Ювентус, Сиена, Гросето, Пескара, Дженоа, Торино, Борусия Дортмунд, Севиля, Лацио, Бешикташ, Болоня и Париж ФК.

Имобиле остави сериозна следа и с националния екип. За "Скуадра адзура“ той записа 57 мача, 17 гола и 8 асистенции, а най-големият му успех беше спечелването на европейската титла през 2020 година.

Бившият нападател обясни, че вижда новата си роля като възможност да предаде натрупания през годините опит на следващото поколение италиански футболисти.

"Настъпи моментът да върна на футбола част от това, което ми даде през моята дълга кариера. Да го направя чрез младите играчи представлява чудесна възможност за мен – шанс да се върна в играта и най-вече да предам нататък това, което съм научил както на терена, така и извън него“, заяви Имобиле.

Според него натрупаният опит придобива най-голяма стойност именно когато бъде споделен с футболисти, които тепърва правят първите си стъпки с националната фланелка.

"Вярвам, че опитът е най-ценен, когато може да бъде споделен с тези, които правят първите си стъпки в редиците на "адзурите“. Да се завърна на „Коверчано“ ще бъде много трогателно преживяване за мен“, добави той.

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго също обясни избора, като подчерта, че присъствието на Имобиле трябва да бъде пример за младите национали не само от спортна гледна точка.

"Да поверим на Имобиле ролята на отговорник на състава до 16 години означава, че даваме на нашите момчета истински пример какво означава да носиш синята фланелка. Не говорим само за европейски шампион, а и за професионалист, който съчетава талант, отдаденост и уважение към правилата“, заяви Малаго.

От федерацията очакват Имобиле да помага на младите футболисти в период, в който те се изграждат както като състезатели, така и като личности, и да им предаде отговорността, която върви с представянето на Италия.

Така само седмици след последния си мач Имобиле остава близо до терена, но вече в различна роля и с фокус върху развитието на бъдещите поколения на италианския футбол.

#Национален отбор на Италия по футбол #Чиро Имобиле

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