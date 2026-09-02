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ЦИК определи възнагражденията на членовете на РИК и СИК за изборите на 25 октомври

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цик определи възнагражденията членовете рик сик изборите октомври
Снимка: БТА/Архив
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Централната избирателна комисия (ЦИК) определи възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии (РИК) и секционните избирателни комисии (СИК)/ПСИК в страната и специалистите към РИК за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщиха от ЦИК.

Възнагражденията няма да бъдат по-високи спрямо тези на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 5 септември 2026 г. до 14 дни включително след произвеждане на изборите – 8 ноември 2026 г., съответно – 15 ноември 2026 г., ако има балотаж.

В райони с брой на секциите до 400 включително председател ще получава 1352 евро на месец, заместник-председател - 1284 евро, секретар - 1284 евро, член - 1220 евро. В райони с над 400 секции председател ще получава - 1470 евро, заместник-председател - 1397 евро, секретар - 1397 евро, член - 1327 евро.

Председателят на СИК ще получи еднократно - 185 евро, заместник-председател - 170 евро, секретар - 170 евро, член - 156 евро.

Членовете на СИК/ПСИК, които са участвали в приемането на материали и в подреждането на изборното помещение в предизборния ден, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. Членовете на СИК/ПСИК, които представят протокола и другите изборни книжа и материали в РИК също получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. Същата сума ще получа и членовете на секционна избирателна комисия, предала протокол с данните от гласуването, които са потвърдени с първото им въвеждане в Изчислителния пункт към РИК.

За подготовка на материали, за обучение на членовете на СИК, за предаване на книжа и материали на СИК, за приемане на протоколите на СИК с данните от гласуването, подготовката на протоколите на СИК и на РИК, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК, на членовете на РИК се изплаща еднократно допълнително възнаграждение в размер на 150 евро. Възнаграждение в същия размер се изплаща на членовете на РИК и при произвеждане на нов избор. Допълнителното възнаграждение се изплаща еднократно едновременно с последното месечно възнаграждение на членовете на РИК.

За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, както следва: специалист - експерт към РИК - 955 евро месечно, а специалист – технически сътрудник към РИК - 682 евро месечно.

#членове на РИК #РИК #СИК #цик #членове на СИК

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