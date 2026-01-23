Циклонът „Хари“ нанесе сериозни щети по крайбрежието на Италия

Силният циклон „Хари“ причини тежки разрушения по италианското крайбрежие и островите. Бурята донесе мощни ветрове, високи вълни и наводнения, които засегнаха пътища, сгради и инфраструктура.

Най-сериозно пострада Сицилия, където щетите се оценяват на стотици милиони евро. Огромни вълни заляха крайбрежни зони, а на места морето отнесе части от пътища и железопътни линии. Силният вятър събори дървета и повреди сгради.

Сериозни проблеми има и на остров Сардиния, както и в южните части на Италия, включително областта Калабрия. Засегнати са и по-малки острови в Средиземно море.

Циклонът причини щети и в други държави в региона, като на места имаше евакуации и затруднения в транспорта. Властите предупреждават за повишен риск от нови бури и призовават хората да бъдат внимателни.