ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Циклонът "Монта" наложи евакуация на хиляди хора в Индия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Циклонът "Монта" наложи евакуация на хиляди хора в Индия
Снимка: БТА
Училища бяха затворени, множество влакове и полети бяха отменени и десетки хиляди хора бяха евакуирани днес във временни убежища в Индия заради наближаваща силна буря по югоизточното крайбрежие на страната, предаде ДПА.

Циклонът "Монта" се очаква да премине довечера или през нощта през провинция Андхра Прадеш, като се очакват силни ветрове и проливни валежи, съобщи ръководителят на индийската метеорологична служба Мрутюнджай Мохапатра.

Ветрове със скорост над 110 км/час са способни да изкоренят дървета и да причинят щети на посевите, каза той и добави, че проливните дъждове от друга страна може да предизвикат свлачища. Повече от 50 000 души, най-вече от селата по крайбрежието в провинциите Андхра Прадеш, Тамил Наду и Одиша, бяха евакуирани във временни убежища. В някои от тези райони вече има проливни дъждове и силен вятър.

Властите посъветваха рибарите да не влизат в морето и затвориха плажовете за посетители. Екипите за справяне с бедствени ситуации и противопожарните служби работят на място и най-малко 19 административни района обявиха най-високо ниво на опасност, съобщи "Ню Делхи Телевижън".

Между април и ноември около Бенгалския залив често се образуват циклони, при които биват нанасяни щети по инфраструктурата и които предизвикват наводнения в крайбрежните райони на Индия.

Мощните бури, които се заформят над океани, се характеризират със силни ветрове, дъжд и бури. Най-малко 128 души загинаха при циклона, който връхлетя източното крайбрежие през 2010 г., и 150 души загинаха при подобно бедствие на западното крайбрежие през 2021 г. Затоплянето на океаните в резултат на климатични изменения вероятно допринася за засилването на циклоните, казват учени.

#Индия #циклон #евакуирани хора #лошо време

