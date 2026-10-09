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Цинвън Чжън и Елизе Мертенс ще спорят за място на финала на тенис турнира в Пекин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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В другия полуфинал една срещу друга ще играят рускинята Мира Андреева и чехкинята Никола Бартункова.

цинвън чжън елизе мертенс спорят финала тенис турнира пекин
Снимка: БГНЕС
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Китайката Цинвън Чжън и белгийката Елизе Мертенс оформиха карето от полуфиналистки на тенис турнира за жени от сериите УТА 1000 в Пекин.

Местната любимка Чжън победи в четвъртфиналите украинката Елина Свитолина с 6:3, 7:6(6). Олимпийската шампионка от Париж поведе с 5:2 гейма с два пробива в първия сет и нямаше проблеми да го спечели.

Във втория сет обаче шестата поставена Свитолина и създаде проблеми. Украинката проби за 4:3 и изглеждаше, че ще изравни сетовете, но още в следващия гейм Чжън изравни за 4:4 с единствения си пробив във втория сет. В тайбрека водачеството се смени на няколко пъти, но една намеса на мрежата в полза на китайката при 6:6 точки и помогна да направи нов минипробив, а това я доведе и до успеха в мача.

На полуфиналите Чжън ще срещне Елизе Мертенс, която в последния четвъртфинал от програмата надигра шампионката за 2023 година Ига Швьонтек от Полша със 7:6(0), 6:3.

Мертенс, която в предишния кръг победи и шампионката за 2024 година Коко Гоф, затвърди отличната форма, в която се намира. В първия сет пробиви нямаше, но Швьонтек трябваше да отразява възможности за такъв на два пъти.

В тайбрека белгийката имаше категорично предимство и го спечели със 7:0 точки.

В началото на втория сет Швьонтек отново бе изправена на два пъти пред точки за пробив. Първия път полякинята се справи за 1:1 гейма, но в следващия случай не успя и Мертенс поведе с 3:1. До края на мача поставената под номер 13 Мертенс не даде никакви шансове на Швьонтек за връщане на пробива и заслужено стигна до полуфиналите в Пекин.

В другия полуфинал една срещу друга ще играят рускинята Мира Андреева и чехкинята Никола Бартункова.

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#тенис турнир в Пекин 2026 #Цинвън Чжън #Елизе Мертенс

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