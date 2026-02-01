ЦПВК с четвърта поредна победа в НВЛ

ЦПВК се наложи убедително над Варна ДКС с 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) в мач от 12-ия кръг на българското първенство по волейбол за жени. Победата изравни столичанки и Левски по успехи, като и двата отбора изостават с две победи от лидера Марица.

ЦПВК не позволи на варненки да преминат 20 точки в нито един гейм и регистрира четвърта поредна победа в шампионата. Последното поражение на столичния тим бе в началото на декември миналата година срещу Марица.

Първенството продължава утре с нов мач за Варна ДКС, който ще гостува на ЦСКА. Останалите срещи от 12-ия кръг са насрочени за сряда. БНТ 3 ще предава пряко дуела Драгоман - Славия, който е от 18:25 часа в сряда.