ЦСКА 1948 обърна Дрита и записа убедителна победа в Банско

ЦСКА 1948 постигна втора победа в летните си контроли, след като се наложи категорично с 4:1 над косовския Дрита Гниляне в проверка, играна в Банско.

Срещата не започна по най-добрия начин за столичани, които допуснаха попадение още в 13-ата минута след удар с глава на футболист на Дрита. Реакцията на българския тим обаче не закъсня.

Само пет минути по-късно Георги Русев възстанови равенството с впечатляващо попадение. След грешка при изнасянето на топката от страна на съперника той прехвърли вратаря с удар от близо 40 метра.

Пълният обрат стана факт в 23-ата минута. След изпълнение на корнер защитата на Дрита не успя да се справи с изчистването на топката, а Петър Витанов се възползва и отблизо направи 2:1.

През втората част ЦСКА 1948 затвърди превъзходството си. В 74-ата минута Атанас Илиев се разписа след изпълнение на пряк свободен удар, при който топката рикошира в стената и изненада вратаря на косовския тим.

Крайното 4:1 бе оформено в 87-ата минута. След като Дрита удари напречната греда, последва бърза контраатака на „червените“, а Атанас Илиев отбеляза второто си попадение в мача с удар с глава.

Това е втори успех за ЦСКА 1948 в предсезонната подготовка след победата с 3:2 над албанския Егнатия. Следващият етап от подготовката на отбора ще премине в Словения, където тимът ще изиграе контроли срещу Партизан, Марибор, Вараждин и Железничар Панчево.