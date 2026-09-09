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ЦСКА 1948 обяви новия си треньор

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Огнян Младенов е новият старши треньор на ЦСКА 1948. Той поема отбора след раздялата с Александър Александров.

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Ръководството на ЦСКА 1948 официално представи новия наставник. Това е досегашният помощник-треньор на "червените" Огнян Младенов, който беше в щаба на Александър Александров.

"Огнян Младенов е новият треньор на ЦСКА! Наставникът поема поста, след като през сезон 2025/26 бе част от треньорския щаб на отбора, извел „червените“ до вицешампионската титла в efbet Лига и записал запомнящи се мачове в Европа. Пожелаваме му успех и много победи начело на ЦСКА!", написаха от клуба.

Дебютът му ще бъде след три дни, когато отборът посреща Дунав Русе в двубой от 9-ия кръг на Първа лига.

ЦСКА 1948 заема четвърто място във временното класиране с пет победи, едно равенство и две загуби.

#Огнян Младенов #ПФК ЦСКА 1948

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