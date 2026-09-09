ЦСКА 1948 обяви новия си треньор

Ръководството на ЦСКА 1948 официално представи новия наставник. Това е досегашният помощник-треньор на "червените" Огнян Младенов, който беше в щаба на Александър Александров.

"Огнян Младенов е новият треньор на ЦСКА! Наставникът поема поста, след като през сезон 2025/26 бе част от треньорския щаб на отбора, извел „червените“ до вицешампионската титла в efbet Лига и записал запомнящи се мачове в Европа. Пожелаваме му успех и много победи начело на ЦСКА!", написаха от клуба.

Дебютът му ще бъде след три дни, когато отборът посреща Дунав Русе в двубой от 9-ия кръг на Първа лига.

ЦСКА 1948 заема четвърто място във временното класиране с пет победи, едно равенство и две загуби.