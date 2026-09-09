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ЦСКА 1948 обяви трансфера на бразилеца Емерсон Барбоса

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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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28-годишният футболист пристига в София от бразилския Гуарани.

Емерсон Барбоса
Снимка: ЦСКА 1948
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ЦСКА 1948 обяви привличането на бразилеца Емерсон Барбоса. Роденият в Какоал, Бразилия, 28-годишен футболист пристига в София от бразилския Гуарани, за да подсили левия фланг на „червените“.

Емерсон Барбоса е преминал през школите на няколко бразилски клуба, сред които Фламенго и Сантос. Именно в Сантос той достига и до представителния отбор.

До този момент кариерата на защитника преминава изцяло в родината му. Барбоса е собственост на Гуарани, като основната част от мачовете му са в третото ниво на бразилския футбол.

Левият бек има около 20 срещи във второто и третото ниво на страната, като е записал и един двубой в бразилския елит.

С привличането на Барбоса ЦСКА 1948 добавя още една опция в защитата си в началото на натоварения период от сезона, в който тимът се бори на няколко фронта.

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#Емерсон Барбоса #ЦСКА 1948

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