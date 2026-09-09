ЦСКА 1948 обяви трансфера на бразилеца Емерсон Барбоса

ЦСКА 1948 обяви привличането на бразилеца Емерсон Барбоса. Роденият в Какоал, Бразилия, 28-годишен футболист пристига в София от бразилския Гуарани, за да подсили левия фланг на „червените“.

Емерсон Барбоса е преминал през школите на няколко бразилски клуба, сред които Фламенго и Сантос. Именно в Сантос той достига и до представителния отбор.

До този момент кариерата на защитника преминава изцяло в родината му. Барбоса е собственост на Гуарани, като основната част от мачовете му са в третото ниво на бразилския футбол.

Левият бек има около 20 срещи във второто и третото ниво на страната, като е записал и един двубой в бразилския елит.

С привличането на Барбоса ЦСКА 1948 добавя още една опция в защитата си в началото на натоварения период от сезона, в който тимът се бори на няколко фронта.