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ЦСКА 1948 привлече бразилския защитник Емерсон Барбоса

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Спорт
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Цветомир Найденов обяви трансфера на левия бек и се пошегува със спряганото за ЦСКА име на Дани Карвахал

ЦСКА 1948 привлече бразилския защитник Емерсон Барбоса
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ЦСКА 1948 продължава селекцията си с привличането на бразилския ляв бек Емерсон Барбоса. Трансферът беше обявен от финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов, който използва случая, за да отправи закачка към ЦСКА.

"Tamo junto e misturado (б.р. – Заедно сме докрай), Майсторе! Е, не е Дани Карвахал, но и Емерсон Барбоса ще свърши работа като ляв бек“, написа Найденов.

С думите си бизнесменът направи препратка към испанския защитник Дани Карвахал, чието име беше свързвано с евентуален трансфер в ЦСКА.

Емерсон Барбоса е преминал през школите на няколко бразилски клуба, сред които Фламенго и Сантос. Именно в Сантос той достига и до представителния отбор.

До този момент кариерата на защитника преминава изцяло в родината му. Барбоса е собственост на Гуарани, като основната част от мачовете му са в третото ниво на бразилския футбол.

Левият бек има около 20 срещи във второто и третото ниво на страната, като е записал и един двубой в бразилския елит.

С привличането на Барбоса ЦСКА 1948 добавя още една опция в защитата си в началото на натоварения период от сезона, в който тимът се бори на няколко фронта.



#Емерсон Барбоса #ПФК ЦСКА 1948 #Цветомир Найденов

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