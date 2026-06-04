ЦСКА 1948 подсили офанзивната си мощ с французина Жул Мейер

ЦСКА 1948 продължава селекцията си за новия сезон, след като официално привлече френския полузащитник Жул Мейер. Той се превръща във второто ново попълнение на клуба от Бистрица това лято след боливийския национал Ектор Куеляр.

23-годишният футболист пристига от френския Дижон, а през последния сезон е играл под наем в Бурж-Перона. Там Мейер оставя добри впечатления, записвайки 6 гола и 3 асистенции в 27 шампионатни срещи.

Основната позиция на французина е атакуващ полузащитник, но той може да бъде използван и по двата фланга на нападението, което дава допълнителни опции пред треньорския щаб на „червените“.

С привличането на Мейер ръководството на ЦСКА 1948 продължава да изгражда състав, който да бъде по-конкурентоспособен през новата кампания в Първа лига.