ИЗВЕСТИЯ

Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЦСКА 1948 връща преотстъпените играчи в отборите, в които играха през есента

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Преценката е на треньорския щаб на отбора от Бистрица.

цска 1948 разочарова славия продупчи билета четвъртфиналите купата
Снимка: startphoto.bg
Футболистите на ЦСКА 1948, които през есента бяха преотстъпени в други отбори, ще продължат и през пролетта да се състезават по същия начин, обявиха „червените“ от лагера си в турския курорт Белек.

Един от тях е нападателят Борис Димитров, който през есента вкара 6 гола в 18 мача за новата в efbet Лига Монтана. След като приключи есенния дял от първенството, Димитров се върна в ЦСКА 1948 и в момента е на подготовка с отбора в Турция. Съвсем скоро обаче той отново ще облече синия екип и ще продължи да трупа игрова практика на стадион „Огоста“.

Същото се отнася и за двамата украинци Игор Романюк и Данило Тарасенко. Полузащитниците прекараха есента във втородивизионния Миньор (Перник), след което бяха извикани за зимната подготовка в отбора, воден от треньора Иван Стоянов. През пролетта двамата отново ще подсилят средата на терена на „чуковете“ от Перник, са преценили треньорите на ЦСКА 1948.

За момента единствените сигурни нови попълнения са Бернардо Коуто от Спартак (Варна) и германския полузащитник Флориан Кребс, за последно играл във финландския вицешампион Интер (Турку).

Днес тимът изигра и третата си зимна контролна среща, в която завърши 1:1 с полския Ягелония (Бялисток). Преди това ЦСКА 1948 падна с по 1:2 от Гьозтепе (Турция) и от румънския Рапид (Букурещ).

#Данило Тарасенко #Игор Романюк #Борис Димитров #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948

