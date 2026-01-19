ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

Първо равенство за отбора от Бистрица по време на зимната подготовка в Анталия.
ЦСКА 1948 записа първо равенство по време на своята зимна подготовка в Анталия. Футболистите на Иван Стоянов завършиха наравно с 1:1 в своята четвърта контрола на турска земя.
Така отборът от Бистрица има на сметката си едно равенство и три загуби в проверките до този момент. Следващата контрола за участника в Първа лига ще бъде на 22 януари (четвъртък), когато ще премери сили със Спартак Търнава.
Отборът от Бистрица стартираха силно и създадоха няколко положения пред съперниковата врата. Мамаду Диало пръв принуди вратаря на Ягелония да покаже класа.
В 20-ата Витанов опита да намери близкия ъгъл след корнер, но не сполучи. Последва добавка с петичка на Елиас Франко и участникът в родния елит поведе.
Ягелония отговори в 39-ата минута, когато Серхио Лосано отблизо матира Шейтанов.
През втората част до промяна в резултата не се стигна.