ЦСКА 1948 започна летните контроли с победа над Егнатия

ЦСКА 1948 стартира с успех серията си от летни контролни срещи. Тимът победи с 3:2 албанския Егнатия (Рогожине) в първата си проверка от подготвителния лагер в Банско.

И двата отбора се готвят за участие в евротурнирите, като ЦСКА 1948 ще играе в Лигата на конференциите.

Головете за българския състав отбелязаха Борис Димитров, Андре Хофман и Борислав Цонев. За Егнатия точни бяха Мохамед Яхия и Албин Рапо.

Следващите контроли ще дадат възможност на треньорския щаб да тества различни варианти в състава преди началото на новия сезон и европейските мачове.