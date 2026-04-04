ЦСКА гостува на Берое с мисъл за нова победа в Стара Загора

28-ият кръг в Първа лига продължава с три съботни двубоя, които могат да окажат сериозно влияние както върху битката за оцеляване, така и върху разпределението в челото. Програмата стартира в 14:30 часа с Арда – Монтана, от 17:00 Ботев Пловдив приема Спартак Варна, а вечерта завършва с интригуващия сблъсък между Берое и ЦСКА от 19:30 часа.

В Стара Загора домакините от Берое продължават отчаяната си битка за спасение. Тимът заема 14-ото място с 22 точки и влиза в решаваща серия от мачове преди разделянето на групите. Срещите с ЦСКА, Локомотив София и Локомотив Пловдив ще бъдат определящи за съдбата на „заралии“.

Формата на Берое обаче буди сериозни притеснения – едва една победа в последните пет мача, съчетана с три загуби и едно равенство, очертава тежка ситуация за състава на Хосу Урибе.

От своя страна ЦСКА продължава битката за място в топ 4. „Армейците“ са четвърти с 49 точки и гледат уверено към оставащите срещи срещу Берое, Монтана и Левски. Тимът на Христо Янев редува силни и колебливи изяви, но все пак записа три победи в последните си пет мача.

Историята също е на страната на столичани – ЦСКА се намира в серия от 11 поредни успеха срещу Берое, като последната победа на старозагорци в този сблъсък датира от 2021 година.

В Пловдив Ботев ще търси задължителни точки в преследването на място в топ 8 срещу изпадналия в сериозна криза тим на Спартак Варна. „Соколите“ имат сериозни проблеми в защита, след като допуснаха 11 гола в последните си три срещи, което поставя под сериозно напрежение отбора на Гьоко Хаджиевски.

Ботев също не впечатлява с постоянство, особено у дома, където в последния си мач отстъпи на Ботев Враца. Това оставя известна доза интрига, макар гостите да изглеждат по-уязвими.

В Кърджали Арда е на крачка от класиране в топ 8 и приема закъсалия Монтана. Гостите се намират в изключително тежко положение и ще разчитат основно на здрава защита и дисциплина.

Арда обаче влиза в срещата в добро състояние и е наясно, че победата е задължителна, особено с оглед на предстоящите тежки сблъсъци срещу Левски и Лудогорец до края на редовния сезон.