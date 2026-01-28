БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА и Локомотив София спечелиха Купата на България по бокс при девойките

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

„Червеният“ клуб бе над всички при 15-годишните момичета, а при тези до 18 години триумфира Локомотив.

цска локомотив софия спечелиха купата българия бокс девойките
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборите на ЦСКА и Локомотив София спечелиха турнира за Купата на България по бокс при девойките. Шампионатът за тази възраст завърши в Козлодуй, като осигури точки на клубовете и за Държавното лично-отборно първенство на страната.

С трофея при 15-годишните се поздравиха момичетата на ЦСКА. В драматична развръзка те изпревариха пловдивския Лаута, а на трето място се класираха талантите на БК Моката.

При 18-годишните девойки Купата на България отиде в Локомотив София. Представителките на столичния тим изпревариха в крайното класиране БК Мизия, а третата позиция отиде в посока БК Ивайло Маринов.

Купата на България и ДЛОП първи кръг в Козлодуй продължава. До края на седмицата ще бъде излъчен победителят от надпреварата при младежите до 18 години.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Други спортове

Германия надделя срещу Франция на европейско по хандбал
Германия надделя срещу Франция на европейско по хандбал
Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч.
Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч"
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла
Чете се за: 00:37 мин.
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Чете се за: 08:12 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да" В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Полицията в Русе издирва мъж за посегателство върху жп...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
След циклона "Хари" в Италия премиерът Мелони прелетя на...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ