ЦСКА и Лудогорец си стиснаха ръцете за равенство

от Веселин Михайлов
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
"Армейците" изпуснаха да надигнат глава срещу "орлите" в Първа лига.

първа лига цска лудогорец галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА и Лудогорец не успяха да определят победител в един от интригуващите дуели на Първа лига. Двата отбора сътвориха равенство след 0:0 в среща от 11-ия кръг, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

Селекцията на Христо Янев имаше по-голям шанс да изкове 3-те точки, но във финалните акорди пропусна ключови положения и по този начин регистрира трето поредно равенство. Освен това "армейцие" трябваше да доиграват мача с човек по-малко, тъй като Бруно Жордао бе изгонен в края. Така "червените" останаха само с една победа от началото на сезона в родния елит. От своя страна съставът на Тиаго Мота може да е доволен от точката в борбата за титлата.

Малко преди срещата от ЦСКА връчиха шалче и плакет на Георги Велинов по случай 68-ия му рожден ден.

Тимът от Борисовата градина има на сметката си 10 точки и продължава да се намира на незавидното 12-то място, а действащите шампиони заемат третата позиция с 22. На 19 октомври ЦСКА ще има визита на Добруджа, докато Лудогорец ше домакинства на Спартак Варна ден по-рано.

Липсата на сериозни опасности бе видима, като спокойствието на терена траеше. Домакините се отчетоха със слаб удар на Леандро Годой, а първата сериозна възможност се откри пред гостите. Бърнард Текпетей комбинира със Сон. Последният стреля в посока вратата на Фьодор Лапоухов, като последният спаси с крак.

Годой напомни за себе си след това и се опита да изненада Серджио Падт, но вратарят на разградчани улови без особени затруднения. Ивайло Чочев също се опита да влезе в центъра на събитията, като се отчете с неточен удар.

В края на първата част феновете на „армейците“ прекъснаха мача чрез димна завеса, която продължи близо 10 минути. След като условията за игра отново станаха нормални, Давид Пастор комбинира с Йоанис Питас, който стреля и не затрудни Падт.

Така се стигна до дълбокото добавено време, когато Чочев се разписа във вратата, пазена от Лапоухов. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР системата, която разгледа гола дълго време.

Откриващите минути на второто полувреме, бяха огледално на първото. Годой напомни за себе си с далечен изстрел по тревата, излязъл в аут. В средата на второто полувреме „червените“ имаха шанс да открият. Давид Сегер комбинира с Питас. Той от своя страна опита удар, спрял се в ръкавиците на Падт.

Атака по-късно отново Сегер се възползва от останалото му пространство и опита удар, отклонил се във вратата на Оливие Вердон. Топката отиде при Годой, но той стреля слабо в ръцете на Падт.

Впоследствие „орлите“ също погледнаха към вратата на своя съперник. След грешка на Адам Лапеня топката стигна до Петър Станич, който шутира, но в стената.

В 78-та минута столичният тим остана с 10 души на терена. Бруно Жордао наруши правилата на скорост пред малкото наказателно поле и получи втори жълт картон, което означаваше автоматично изгонване.

Отборът от Разград опита нова сериозна атака, но тя завърши с неточен удар от неудобна позиция за Ерик Маркуш. В следващата атака Илиан Илиев опита доза креативност, подавайки атрактивно към Петко Панайотов. Последният се оказа в стрелкова позиция, но само докосна топката, излязла в аут.

Драмата не липсваше в края на редовното време, когато гостите имаха шанс да отбележат след щастлив рикошет, завършил със спасяване на Лапоухов. В третата минута от допълнителното време тимът от Борисовата градина като по чудо не вкара, тъй като Годой засече топката с глава и сантиметри го разделиха от целта.

Малко след това домакините отново пропуснаха златна възможност, при която Георги Чорбаджийски стреля опасно, но Падт спаси авторитетно и това бе всичко.

