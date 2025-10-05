Бетис си тръгна доволен от визитата си на Еспаньол

Бетис се поздрави с трета поредна победа в Ла Лига. Отборът от Севиля надви Еспаньол като гост с 2:1 в мач от осмия кръг.

Така севилци се изкачиха до четвъртото място в класирането на испанското първенство. Голове на Кучо Ернандес и Абде Езалзоли в 54-ата и 63-ата минута осигуриха трите точки и обрата за "зелено-белите", които изостанаха в резултата след попадението на Пол Лосано в 15-ата минута.

Еспаньол заема деветата позиция в Ла Лига до момента.

В друг мач от кръга Райо Валекано се наложи с 1:0 при гостуването си на Реал Сосиедад след попадението на уругвайския защитник Луис Гарсия в 84-ата минута. Столичани са на 14-то място, докато баските се намират на 19-та позиция.

По-късно днес е двубоят между Селта Виго и Атлетико Мадрид.